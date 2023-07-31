Новини

У Чехії конфіскували готель та заблокували рахунки на 4 млн доларів російського олігарха Євтушенкова

1 19710
У Чехії конфіскували готель та заблокували рахунки на 4 млн доларів російського олігарха Євтушенкова
Майно підсанкційного російського олігарха Володимира Євтушенкова, який допомагає Путіну у війні проти України, у Карлових Варах оцінюється у понад 500 млн крон (приблизно 20 мільйонів доларів). Його компанії займаються виготовленням безпілотних літальних апаратів для армії РФ.

Про це повідомляє чеський телеканал CTV, передає Цензор.НЕТ.

Фінансово-аналітичне управління Чехії заблокувало рахунки Євтушенкова, який має тісні зв'язки з главою Кремля Путіним, на 100 млн крон (близько $4 млн), а також заарештувало його майно.

Зазначається, що російського олігарха включили до чеського санкційного списку й арештували його активи на території країни наприкінці червня.

Раніше портал Seznam Zprávy повідомляв, що бізнесмен володіє в Карлових Варах щонайменше шістьма віллами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія дозволила підсанкційним олігархам РФ витрачати гроші на водіїв і хатніх робітниць, - The New York Times

Серед заарештованих активів – п'ятизірковий готель Savoy Westend, який раніше був популярним місцем відпочинку для російських політиків, артистів та бізнесменів.

У Чехії конфіскували готель та заблокували рахунки на 4 млн доларів російського олігарха Євтушенкова 01

Наразі готель працює в обмеженому режимі й приймає лише гостей, які попередньо забронювали номери до кінця червня. За словами керівництва готелю, санкції можуть негативно вплинути на його співробітників та суттєво обмежити його діяльність.

Як зазначається, Євтушенков приховано контролює компанію з виробництва електричних компонентів і володіє готелями в Чехії. У Росії його компанії виробляють і постачають системи озброєння для Міноборони РФ. 

Володимир Євтушенков та його син Фелікс були внесені до списків санкцій Чехії за "систематичну діяльність, що підриває або загрожує територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".

Читайте також: ЄС відклав представлення пропозиції щодо використання заморожених активів РФ

Євтушенков має в Україні кілька компаній, які володіють нерухомістю (в основному в Запоріжжі). Також інвестиційний концерн АФК "Системи" Євтушенкова виробляє і постачає Міноборони РФ стаціонарні радіолокаційні станції "Воронеж", що призначені для виявлення та супроводження балістичних і крилатих ракет та інших аеродинамічних об'єктів. У 2021 році компанія "Кронштадт" (входить до АФК "Система") розпочала серійне виробництво військових безпілотників.

Олігарх перебуває під санкціями України, Великої Британії, Австралії.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Евгений Дюков 567db7e6
    Чехам Респект))
  • Lex Lexton
    не обов'язково, часто кацапи самі дописували, щоб типа не відрізнялись. але як по мені на фото типовий Мойша Абрамович, а не Євтушенко-В
  • Sashko Poweroid bdd7ac5c
    Майже впевнений, що колись, його прізвище було ЄвтушенКО. Літеру "в" додають ті етнічні українці, які бажають відмовитись від українства та стати москалями.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини