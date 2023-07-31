У Чехії конфіскували готель та заблокували рахунки на 4 млн доларів російського олігарха Євтушенкова

Майно підсанкційного російського олігарха Володимира Євтушенкова, який допомагає Путіну у війні проти України, у Карлових Варах оцінюється у понад 500 млн крон (приблизно 20 мільйонів доларів). Його компанії займаються виготовленням безпілотних літальних апаратів для армії РФ.

Про це повідомляє чеський телеканал CTV, передає Цензор.НЕТ.

Фінансово-аналітичне управління Чехії заблокувало рахунки Євтушенкова, який має тісні зв'язки з главою Кремля Путіним, на 100 млн крон (близько $4 млн), а також заарештувало його майно.

Зазначається, що російського олігарха включили до чеського санкційного списку й арештували його активи на території країни наприкінці червня.

Раніше портал Seznam Zprávy повідомляв, що бізнесмен володіє в Карлових Варах щонайменше шістьма віллами.

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Серед заарештованих активів – п'ятизірковий готель Savoy Westend, який раніше був популярним місцем відпочинку для російських політиків, артистів та бізнесменів.

Наразі готель працює в обмеженому режимі й приймає лише гостей, які попередньо забронювали номери до кінця червня. За словами керівництва готелю, санкції можуть негативно вплинути на його співробітників та суттєво обмежити його діяльність.

Як зазначається, Євтушенков приховано контролює компанію з виробництва електричних компонентів і володіє готелями в Чехії. У Росії його компанії виробляють і постачають системи озброєння для Міноборони РФ.

Володимир Євтушенков та його син Фелікс були внесені до списків санкцій Чехії за "систематичну діяльність, що підриває або загрожує територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".

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Євтушенков має в Україні кілька компаній, які володіють нерухомістю (в основному в Запоріжжі). Також інвестиційний концерн АФК "Системи" Євтушенкова виробляє і постачає Міноборони РФ стаціонарні радіолокаційні станції "Воронеж", що призначені для виявлення та супроводження балістичних і крилатих ракет та інших аеродинамічних об'єктів. У 2021 році компанія "Кронштадт" (входить до АФК "Система") розпочала серійне виробництво військових безпілотників.

Олігарх перебуває під санкціями України, Великої Британії, Австралії.