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Данілов про перевірки військкоматів: "11 областей перебувають у зоні особливої уваги"

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Данілов про перевірки військкоматів: "11 областей перебувають у зоні особливої уваги"
Наразі триває понад 100 обшуків, пов’язаних із центрами комплектування, які "займались тими речами, якими під час війни точно займатися не треба". 11 областей зараз у зоні особливої уваги.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Ми отримали звіт першого заступника міністра оборони генерала Павлюка відносно роботи тої групи, яку він безпосередньо очолював. 11 областей сьогодні знаходяться в зоні особливої уваги цієї групи правоохоронців... Зараз тривають 100 обшуків в різних містах, пов'язаних саме з центрами комплектації, які, на превеликий жаль, в невідповідний спосіб займались тими речами, якими під час війни точно займатися не треба", - зазначив Данілов.

Відповідаючи на питання, чи потрібно саме зараз змінювати систему комплектації і мобілізації, секретар РНБО зауважив, що питання складне, однак наразі розглядається питання залучення до роботи в ТЦК та СП тих осіб, які повертаються з лінії фронту.

"Це непросте питання. Я можу точно сказати, що на старті, коли я проговорював це питання, і генерал Залужний, й інші члени Ставки підтримали рішення, що саме ті хлопці і дівчата, які повертаються з фронту, саме вони мають в першу чергу працювати в цих центрах. Люди, які пройшли фронт, які знають що це таке, і вони точно не допустять того, що роблять люди, які там певну частину життя проживали спокійно, жодного разу не перебуваючи на лінії фронту", - вважає Данілов.

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Він переконаний, що серед військових з бойовим досвідом знайдеться достатньо осіб відповідної кваліфікації для роботи у центрах комплектування.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося про обшуки у військкома Дніпропетровської області. 

Топ коментарі

  • Папєрєднік
    Не тіште себе ілюзіями
  • Sergiy Vitalyovich
    Не виправдовую хабарників з військкоматів, але чому такого завзяття немає стосовно посадовців МО, які просрали не один мільярд доларів бюджетних грошей на закупівлях, забудовників, "Укравтодору", місцевих органів влади, які викидають мільярди на абсолютно непотрібні під час війни речі і т.п.? Що з тими понад двома з половиною тисячами вагонів зерна з держрезерву, які ніби-то з'їли миші? Зрештою, навіть цих хабарників з військкоматів не покарають - бо закони в цій країні виключно для того, аби доїти та відправляти на смерть бідноту, поки влада та її посіпаки рублять бабло.
  • Jim Hawkins c863047b
    На рахунок хабарів можливо й так...але, особисто я в це не вірю. А от те, що в них напрочь знесений дах, то це так. Сумніваюсь, що людина з ПТСР зможе кваліфіковано виконувати свою роботу.
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