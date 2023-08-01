Данілов про перевірки військкоматів: "11 областей перебувають у зоні особливої уваги"

Наразі триває понад 100 обшуків, пов’язаних із центрами комплектування, які "займались тими речами, якими під час війни точно займатися не треба". 11 областей зараз у зоні особливої уваги.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми отримали звіт першого заступника міністра оборони генерала Павлюка відносно роботи тої групи, яку він безпосередньо очолював. 11 областей сьогодні знаходяться в зоні особливої уваги цієї групи правоохоронців... Зараз тривають 100 обшуків в різних містах, пов'язаних саме з центрами комплектації, які, на превеликий жаль, в невідповідний спосіб займались тими речами, якими під час війни точно займатися не треба", - зазначив Данілов.

Відповідаючи на питання, чи потрібно саме зараз змінювати систему комплектації і мобілізації, секретар РНБО зауважив, що питання складне, однак наразі розглядається питання залучення до роботи в ТЦК та СП тих осіб, які повертаються з лінії фронту.

"Це непросте питання. Я можу точно сказати, що на старті, коли я проговорював це питання, і генерал Залужний, й інші члени Ставки підтримали рішення, що саме ті хлопці і дівчата, які повертаються з фронту, саме вони мають в першу чергу працювати в цих центрах. Люди, які пройшли фронт, які знають що це таке, і вони точно не допустять того, що роблять люди, які там певну частину життя проживали спокійно, жодного разу не перебуваючи на лінії фронту", - вважає Данілов.

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Він переконаний, що серед військових з бойовим досвідом знайдеться достатньо осіб відповідної кваліфікації для роботи у центрах комплектування.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося про обшуки у військкома Дніпропетровської області.