ЗСУ продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про наступ Сил оборони на півдні 1 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби".

Також у Генштабі зазначили, що на Запорізькому напрямку росіяни зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Білогір’я, Оріхів та Кам’янське Запорізької області.

"На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Садове, Токарівка, Антонівка, Михайлівка та місто Херсон", - резюмували в Генштабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 1 серпня росіяни завдали 1 ракетного та 49 авіаційних ударів, - Генштаб