Мешканець Харкова переправляв чоловіків за кордон через систему "Шлях" як волонтерів. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
Зазначається, що організував злочинний бізнес 44-річний мешканець Харкова. У жовтні минулого року чоловік заснував благодійну організацію та під виглядом волонтерської діяльності організовував безперешкодний виїзд за кордон військовозобов’язаних. За налагодженою схемою зловмисник вносив відомості про "ухилянтів" до системи "Шлях" як волонтерів, що дозволяло їм виїхати за кордон та не повертатись назад.
Вартість незаконної послуги коливалась від 3000 до 6500 доларів США.
31 липня поліцейські управління міграційної поліції спільно зі слідчими відділу поліції № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Новобаварської окружної прокуратури провели три обшуки.
У ході слідчих дій вилучені грошові кошти у національній та іноземній валюті, мобільні телефони, жорсткі диски, банківські картки, ноутбук, флеш носії інформації, печатки ФОП та різних організацій, посвідчення волонтерів та інша документація, що підтверджує злочинну діяльність
Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.