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У Білорусі заперечують порушення польського повітряного простору

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У Білорусі заперечують порушення польського повітряного простору
Офіційний Мінськ заперечує факт порушення польського повітряного простору білоруськими гелікоптерами.

Про це йдеться в заяві Міноборони Білорусі, повідомляє Цензор.НЕТ. 

Стверджується, що твердження про порушення повітряного простору Польщі потрібні Варшаві для "чергового виправдання нарощування сил і засобів біля білоруського кордону".

"Повідомлення, не підтверджене даними об'єктивного контролю з боку Польщі, Міністерство оборони Республіки Білорусь розглядає в стилі "одна бабця сказала" і зазначає, що порушення повітряного простору вертольотами Мі-24 і Мі-8 не було", – зазначається в документі. 

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Нагадаємо, сьогодні Міністерство оборони Польщі підтвердило, що два білоруські гелікоптери порушили повітряний простір країни під час "навчань".

Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko 644016fc
    "Нас там нєт" - це вже проходили.
    А якщо б без попереджень відразу збили, то такі інциденти були б виключені.
  • YU ST
    Гібридні в усьому - у війні і у брехні. Научілісь харашо в старшєва брата. Лука+Пиня=Лушпиння.
  • Степан Шамрило
    Это поляки погарячились, их проинструктируют американские коллеги и выяснится что вертолетов таки не было, от греха подальше😁😁
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