У Білорусі заперечують порушення польського повітряного простору
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Офіційний Мінськ заперечує факт порушення польського повітряного простору білоруськими гелікоптерами.
Про це йдеться в заяві Міноборони Білорусі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Стверджується, що твердження про порушення повітряного простору Польщі потрібні Варшаві для "чергового виправдання нарощування сил і засобів біля білоруського кордону".
"Повідомлення, не підтверджене даними об'єктивного контролю з боку Польщі, Міністерство оборони Республіки Білорусь розглядає в стилі "одна бабця сказала" і зазначає, що порушення повітряного простору вертольотами Мі-24 і Мі-8 не було", – зазначається в документі.
Нагадаємо, сьогодні Міністерство оборони Польщі підтвердило, що два білоруські гелікоптери порушили повітряний простір країни під час "навчань".