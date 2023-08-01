Створена петиція про присвоєння звання Герой України (посмертно) воїну Миколі Нечаю

На офіційному сайті президента України зареєстровано петицію про присвоєння звання Герой України полеглому воїну Миколі Нечаю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці Ігор Луценко.

Він зазначив: "Він одразу став на захист столиці. Відважно відбивав атаки ворога та нищив техніку росіян під Вишневим, на Броварському напрямку. За мужність, відвагу та рішучість при звільненні Київщини та Ірпеня був нагороджений Орденом Богдана Хмельницького III ступеня, отримав звання старшого лейтенанта. Далі звільняв Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Херсонщину.

Під час бойового завдання під Вугледаром ворожа артилерія вразила вогневі позиції наших хлопців, а Коля від ворожого снаряду отримав поранення несумісні з життям. Він загинув на місці, але встиг врятувати від загибелі побратима прикривши його від вогню своїм тілом …

Прошу підтримати петицію про присвоєння Миколі Нечаю звання Героя України (посмертно)".

Посилання на петицію на сайті президента України.