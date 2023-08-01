Прем’єр Польщі Моравецький назвав помилкою України виклик польського посла до МЗС

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав помилкою дії української влади, яка викликала до МЗС польського посла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Виклик польського посла - представника держави, яка єдина залишилася в Києві у день вторгнення Росії в Україну - до українського МЗС не мав відбутися. У міжнародній політиці, в умовах війни, яка триває, і враховуючи величезну підтримку, яку Польща надала Україні, таких помилок не повинно бути", - написав Моравецький у твітері.

Прем'єр додав,що "ми завжди будемо захищати добре ім'я Польщі, її безпеку, і інтереси жодної іншої країни ніколи не будуть переважати інтереси Республіки Польща".

Польське МЗС повідомило, що запросило посла України в Польщі "у зв’язку із заявами представників української влади".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП про заяви з Варшави, що Київ недостатньо цінує підтримку: Коли Україна у війні, намагання "виторгувати" у неї ще щось більше - це віроломство

Нагадаємо, до МЗС України запросили посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького через висловлювання міністра канцелярії Президента Польщі, керівника Офісу міжнародної політики Марціна Пшидача.

В етері польського TVP Пшидач заявив, що Україна отримала велику підтримку від Польщі. І що їй "варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх років".