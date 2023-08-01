Шмигаль та посол Британії Сіммонс обговорили посилення співпраці між Києвом та Лондоном

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і посол Великої Британії Мелінда Сіммонс під час зустрічі скоординували кроки для посилення співпраці між країнами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Шмигаля у фейсбуці.

Як зауважив Прем'єр, Британія зробила вагомий внесок у стійкість України в боротьбі проти російського агресора. Від самого початку вторгнення вона є одним із лідерів у питаннях підтримки нашої країни.

Шмигаль висловив Сіммонс вдячність за допомогу й особисті зусилля в розвитку співпраці. "Цінуємо зусилля на консолідацію партнерів навколо перемоги та відновлення України", – наголосив він.

Очільник уряду нагадав, що конференція в Лондоні принесла відчутні результати, які допоможуть у відбудові України та впровадженні реформ.

Також Шмигаль подякував уряду та народу Британії за солідарність.

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