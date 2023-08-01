Зафіксовано пуски кількох груп "Шахедів" з південного напрямку, - Повітряні сили (оновлено)
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Пуски кількох груп "Шахедів" зафіксовано з Краснодарського краю Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Повітряних сил.
"Увага! Зафіксовано пуски кількох груп БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська!", - ідеться в повідомленні.
Згодом у Повітряних силах додали, що орієнтовний час входження в повітряний простір України – після опівночі, і закликали у разі оголошення повітряної тривоги прямувати в укриття.