США в Радбезі ООН: Росія готова повернутися до перемовин про участь у "зерновій угоді"

У Сполучених Штатах бачать ознаки того, що Росія готова повернутися до перемовин про участь у "зерновій угоді".

Про це заявила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Вона зазначила, що якщо Росія хоче відновити експорт своїх добрив та полегшити сільськогосподарські операції, то їй доведеться відновити свою участь у "зерновій угоді".

"Ми бачили ознаки того, що вони можуть бути зацікавлені у поверненні до обговорення. Тому ми зачекаємо, щоб побачити, чи це станеться насправді", - додала вона.

Дивіться: Зеленський про зернову угоду: "Україна дуже чітко сказала - ми готові йти "коридором"". ВIДЕО

Нагадаємо, раніше вона заявляла, що Росія не має жодних правових підстав для виходу із "зернової угоди".