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США в Радбезі ООН: Росія готова повернутися до перемовин про участь у "зерновій угоді"

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США в Радбезі ООН: Росія готова повернутися до перемовин про участь у "зерновій угоді"
У Сполучених Штатах бачать ознаки того, що Росія готова повернутися до перемовин про участь у "зерновій угоді".

Про це заявила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Вона зазначила, що якщо Росія хоче відновити експорт своїх добрив та полегшити сільськогосподарські операції, то їй доведеться відновити свою участь у "зерновій угоді".

"Ми бачили ознаки того, що вони можуть бути зацікавлені у поверненні до обговорення. Тому ми зачекаємо, щоб побачити, чи це станеться насправді", - додала вона.

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Нагадаємо, раніше вона заявляла, що Росія не має жодних правових підстав для виходу із "зернової угоди". 

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Після руйнування терміналів? Нах...й такі сдєлкі?
  • Станіслав Забара
    Мені абсолютно не зрозуміло, до чого тут підораша і чому взагалі хтось має її слухати і брати до уваги? Південніше України знаходяться територіальні води Румунії, іще південніше - Болгарії і далі Турція. Всі вони члени НАТО! У якій взагалі галактиці шантаж підораші може ісувати??? БJIЯДb!!! Якого хера країни НАТО терплять знущання над собою???
  • Volodymyr Volodymyr 3a645568
    А ми тільки зраділи, що у НАТО з'явилися яйця і вони почали супроводжувати конвої в Україну без Рашки.

    Поспішили.
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