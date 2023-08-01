Росіяни обстріляли 7 громад на Сумщині: пошкоджено приватні будинки і складське приміщення
Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, були обстріляні:
- Краснопільська громада: мінометний обстріл (6 вибухів), артилерія (12 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні будинки.
- Білопільська громада: міномет (30 вибухів), РСЗВ (47 вибухів), артилерія (2 вибухи).
- Есманська громада: міномет (34 вибухи), з гелікоптера здійснено пуск 6 ракет (типу НУРС). Внаслідок обстрілів пошкоджено складське приміщення приватного підприємства та трактор.
- Зноб-Новгородська громада: мінометний обстріл (9 вибухів).
- Середино-Будська громада: гранатомет (4 вибухи), міномет (5 вибухів). Пошкоджено приватний будинок.
- Великописарівська громада: міномет
(4 вибухи), артилерія (13 вибухів), гранатомет (20 вибухів).
- Хотінська громада: міномет (8 вибухів).