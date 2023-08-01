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Росіяни обстріляли 7 громад на Сумщині: пошкоджено приватні будинки і складське приміщення

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Росіяни обстріляли 7 громад на Сумщині: пошкоджено приватні будинки і складське приміщення
Протягом 1 серпня ворог здійснив 27 ворожих обстрілів. Зафіксовано 200 вибухів. Обстріляно 22 населені пункти у 7 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Хотінській, Есманській, Зноб-Новгородській, Середино-Будській, Великописарівській.

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, були обстріляні:

- Краснопільська громада: мінометний обстріл (6 вибухів), артилерія (12 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні будинки.

- Білопільська громада: міномет (30 вибухів), РСЗВ (47 вибухів), артилерія (2 вибухи).

- Есманська громада: міномет (34 вибухи), з гелікоптера здійснено пуск 6 ракет (типу НУРС). Внаслідок обстрілів пошкоджено складське приміщення приватного підприємства та трактор.

- Зноб-Новгородська громада: мінометний обстріл (9 вибухів).

- Середино-Будська громада: гранатомет (4 вибухи), міномет (5 вибухів). Пошкоджено приватний будинок.

- Великописарівська громада: міномет
(4 вибухи), артилерія (13 вибухів), гранатомет (20 вибухів).

- Хотінська громада: міномет (8 вибухів).

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