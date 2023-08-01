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Росія посилила обстріли України, цей терор треба зупинити, - Єврокомісія

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Росія посилила обстріли України, цей терор треба зупинити, - Єврокомісія
Росія посилила обстріли житлових будинків в Україні, саме тому цей терор має бути зупинений.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці зовнішньополітичної служби ЄС Набіли Массралі.

"Росія посилила цинічні обстріли житлових будинків в Україні, вбиваючи все більше мирних людей", - йдеться у повідомленні.

Вона зазначила, що цей терор має бути зупинений - у Дніпрі, Сумах, Кривому Розі, Херсоні, Харкові та інших містах.

"Причетні до воєнних злочинів будуть притягнуті до відповідальності", - додала Массралі.

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Топ коментарі

  • Frenk Rex
    Ось Воно!!,,!,, Заява, що просто ВРАЖАЄ!!, своєю новизною !!!,,((,
  • степан степаненко a38d65a1
    чергова стурбованість?
  • Driver Audi
    А ця насралі не хоче повідомити,як це зробити?
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