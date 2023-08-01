Росія посилила обстріли України, цей терор треба зупинити, - Єврокомісія
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Росія посилила обстріли житлових будинків в Україні, саме тому цей терор має бути зупинений.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці зовнішньополітичної служби ЄС Набіли Массралі.
"Росія посилила цинічні обстріли житлових будинків в Україні, вбиваючи все більше мирних людей", - йдеться у повідомленні.
Вона зазначила, що цей терор має бути зупинений - у Дніпрі, Сумах, Кривому Розі, Херсоні, Харкові та інших містах.
"Причетні до воєнних злочинів будуть притягнуті до відповідальності", - додала Массралі.