Росія посилила обстріли України, цей терор треба зупинити, - Єврокомісія

Росія посилила обстріли житлових будинків в Україні, саме тому цей терор має бути зупинений.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці зовнішньополітичної служби ЄС Набіли Массралі.

"Росія посилила цинічні обстріли житлових будинків в Україні, вбиваючи все більше мирних людей", - йдеться у повідомленні.

Вона зазначила, що цей терор має бути зупинений - у Дніпрі, Сумах, Кривому Розі, Херсоні, Харкові та інших містах.

"Причетні до воєнних злочинів будуть притягнуті до відповідальності", - додала Массралі.

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