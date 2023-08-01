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Росія не готова до справжньої дипломатії щодо України, - Держдепартамент США

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Росія не готова до справжньої дипломатії щодо України, - Держдепартамент США
Участь Росії в переговорах щодо встановлення миру в Україні матиме сенс, коли в Кремлі будуть готові до справжньої дипломатії.

Так речник Держдепартаменту США Метью Міллер прокоментував відсутність РФ у списку запрошених на зустріч у Саудівській Аравії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я процитував би те, що сказав Президент України Зеленський, а саме, що він відкритий для справжньої дипломатії з Росією, коли РФ буде готова брати участь у такій дипломатії. На жаль, ми бачили, що від самого початку цих зусиль, а реально – навіть до початку цієї війни – Росія ніколи не хотіла брати участь у справжній дипломатії", - сказав представник Держдепу.

Він констатував, що РФ ніколи не демонструвала серйозного підходу до змістовних переговорів.

Водночас, за словами Міллера, запланована зустріч представників різних країн у Саудівській Аравії дасть світові змогу "почути напряму від України про жахи, які обрушилися на них".

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Нагадуємо,  5-6 серпня у Саудівській Аравії відбудеться саміт щодо миру в Україні. На саміт не запрошували РФ.

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Топ коментарі

  • Driver Audi
    Оце тобі так...На бесіду про вбивцю,самого вбивцю не запросили.Чому?В ООН сидять за одним столом і нічого.
  • сергей юрко
    Перевожу с дипломатического на понятный: "Никаких переговоров с РФ в ближайшее время не будет. Будет продолжено давление на РФ и ее изматывание"
  • Наталия Гончар
    Страны НАТО не изменяли расстановку сил вблизи границы с Беларусью в связи с усилением активностью там боевиков ЧВК Вагнер, заявил спикер Минобороны США генерал Патрик Райдер.

    Укринформ.

    «Сейчас у меня нет никаких объявлений о каких-либо новых изменениях в расстановке сил НАТО», - сказал он.

    По словам Райдера, США в дальнейшем «очень серьезно» будут относиться к безопасности Альянса, учитывая развитие событий вокруг границы Польши со стороны Беларуси.
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