Росія не готова до справжньої дипломатії щодо України, - Держдепартамент США

Участь Росії в переговорах щодо встановлення миру в Україні матиме сенс, коли в Кремлі будуть готові до справжньої дипломатії.

Так речник Держдепартаменту США Метью Міллер прокоментував відсутність РФ у списку запрошених на зустріч у Саудівській Аравії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я процитував би те, що сказав Президент України Зеленський, а саме, що він відкритий для справжньої дипломатії з Росією, коли РФ буде готова брати участь у такій дипломатії. На жаль, ми бачили, що від самого початку цих зусиль, а реально – навіть до початку цієї війни – Росія ніколи не хотіла брати участь у справжній дипломатії", - сказав представник Держдепу.

Він констатував, що РФ ніколи не демонструвала серйозного підходу до змістовних переговорів.

Водночас, за словами Міллера, запланована зустріч представників різних країн у Саудівській Аравії дасть світові змогу "почути напряму від України про жахи, які обрушилися на них".

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Нагадуємо, 5-6 серпня у Саудівській Аравії відбудеться саміт щодо миру в Україні. На саміт не запрошували РФ.