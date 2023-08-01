За час війни близько 50 тис. українців стали інвалідам, втративши кінцівки, - The Wall Street Journal

За даними The Wall Street Journal, за час війни близько 50 тисяч українців стали інвалідам, втративши руки чи ноги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Аналітики посилаються на оцінку німецької компанії Ottobock, яка є найбільшим у світі виробником протезів, та її медичних партнерів.

Зазначається, що насправді кількість людей, які стали інвалідами внаслідок ампутації кінцівок, може бути більшою, ніж 50 тисяч. Річ у тім, що процес протезування потребує часу. Нерідко ампутацію здійснюють за тижні або навіть місяці після поранення.

Вагомим фактором є і дороговизна протезування. Не секрет, що вартість протезу може сягати 50 тисяч євро. Виплати від держави у розмірі 20 тисяч євро не вистачає, тому люди змушені звертатися по допомогу до благодійних організацій.

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У київській Houp Foundation підрахували: