Новини • Війна

За час війни близько 50 тис. українців стали інвалідам, втративши кінцівки, - The Wall Street Journal

7 40121
За час війни близько 50 тис. українців стали інвалідам, втративши кінцівки, - The Wall Street Journal
За даними The Wall Street Journal, за час війни близько 50 тисяч українців стали інвалідам, втративши руки чи ноги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Аналітики посилаються на оцінку німецької компанії Ottobock, яка є найбільшим у світі виробником протезів, та її медичних партнерів.

Зазначається, що насправді кількість людей, які стали інвалідами внаслідок ампутації кінцівок, може бути більшою, ніж 50 тисяч. Річ у тім, що процес протезування потребує часу. Нерідко ампутацію здійснюють за тижні або навіть місяці після поранення.

Вагомим фактором є і дороговизна протезування. Не секрет, що вартість протезу може сягати 50 тисяч євро. Виплати від держави у розмірі 20 тисяч євро не вистачає, тому люди змушені звертатися по допомогу до благодійних організацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 80% поранених воїнів повертаються у стрій завдяки роботі українських медиків, - Міноборони

У київській Houp Foundation підрахували:

  • близько 200 тисяч українців отримали на війні серйозні травми;
  • з них близько 20 тисяч отримали поранення, які потребують ампутації.
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Олег Сергеев 64140125
    кацапы мерзкие уроды,скольким людям испоганили судьбу,надежду на жизнь,а скольких лишили этой самой жизни.кровожадные психопаты убийцы чтоб вы и ваши семьи перенесли все то что приходится переживать украинцам!!!
  • Светлана Круп
    Всій нації спаскудили життя. Немає жодного українця, який так чи інакше не постраждав від них. Тільки б ніколи не забули і ніколи не пробачили.
  • FT FT
    50 тыс инвалидов на всю жизнь. А зерновые барыги и ООН переживает за зерновую сделку и чтобы ***** свои удобрения через продавал.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини