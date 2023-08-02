Окупанти відчують наслідки, - Зеленський про закриту зустріч із Будановим
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Президент України Володимир Зеленський 1 серпня, заслухав закриту доповідь керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні.
"Була окрема детальна доповідь керівника ГУР Буданова", - сказав президент.
Він не навів детальної інформації щодо цієї доповіді. За його словами, окупанти точно відчують наслідки нашої роботи.
"Серйозно відчують", - додав президент.