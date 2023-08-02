Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Окупанти відчують наслідки, - Зеленський про закриту зустріч із Будановим

10 51241
Окупанти відчують наслідки, - Зеленський про закриту зустріч із Будановим
Президент України Володимир Зеленський 1 серпня, заслухав закриту доповідь керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні. 

"Була окрема детальна доповідь керівника ГУР Буданова", - сказав президент.

Він не навів детальної інформації щодо цієї доповіді. За його словами, окупанти точно відчують наслідки нашої роботи.

"Серйозно відчують", - додав президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дякую вам, хлопці, - Зеленський поіменно назвав воїнів, які відзначились у захисті держави. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Kucher
    Давай, Вова, важку артилерію. А то все про асфальт, та про шашлики.

  • FT FT
    Хватит слов и запугиваний. Давай дело покажи. А то будет как с наступлением, которым год пугал а рашисты тем временем оборону строили
  • Герхард
    Ойвсьо!!!

    Може цим двом супергероям спробувати перемогти такого ж суперзлодія Кадирова у Тіктоку?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини