Окупанти відчують наслідки, - Зеленський про закриту зустріч із Будановим

Президент України Володимир Зеленський 1 серпня, заслухав закриту доповідь керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні.

"Була окрема детальна доповідь керівника ГУР Буданова", - сказав президент.

Він не навів детальної інформації щодо цієї доповіді. За його словами, окупанти точно відчують наслідки нашої роботи.

"Серйозно відчують", - додав президент.

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