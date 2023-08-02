Не дамо політичним миттєвостям зіпсувати відносини між українським і польським народами, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, що останніми днями склалась у відносинах з Польщею.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер президента.

"Народи Європи знають, що свобода кожного найміцніша тоді, коли це спільна свобода всіх. Ми в Європі вміємо обʼєднуватися та захищати наші цінності пліч-о-пліч, незважаючи на жодні сезони та настрої, політичні течії та особисті амбіції. Але зараз бачимо різні сигнали, що політика подекуди намагається бути вище єдності, а емоції – вище фундаментальних інтересів народів.

Україна бʼється за свободу свою та всієї Європи, і ми вдячні кожному народу, який допомагає. Надзвичайно цінуємо історичну підтримку Польщі, яка разом із нами стала справжнім щитом Європи – від моря до моря. І жодної тріщинки в цьому щиті бути не може", - написав Зеленський.

Президент України наголосив, що емоціям варто охолонути.

"Ми не дамо жодним політичним миттєвостям зіпсувати відносини між українським і польським народами, а емоціям точно варто охолонути. Свобода й благо наших народів, цінності нашої Європи та перемога над спільним російським ворогом – понад усе", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Польщі Моравецький назвав помилкою України виклик польського посла до МЗС

Нагадаємо, до МЗС України запросили посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького через висловлювання міністра канцелярії Президента Польщі, керівника Офісу міжнародної політики Марціна Пшидача. В етері польського TVP Пшидач заявив, що Україна отримала велику підтримку від Польщі. І що їй "варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх років".

Польське МЗС повідомило, що запросило посла України в Польщі "у зв’язку із заявами представників української влади".

Читайте: ОП про заяви з Варшави, що Київ недостатньо цінує підтримку: Коли Україна у війні, намагання "виторгувати" у неї ще щось більше - це віроломство