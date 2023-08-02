Протягом 1 серпня Сили оборони уразили 10 районів зосередження окупантів, 10 артилерійських засобів, 5 засобів ППО, 4 станції РЕБ, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по позиціях російських окупантів 1 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається : "Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 1 - по командному пункту та 1 по - зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 станції радіоелектронної боротьби, 4 пункти управління, 1 район зосередження озброєння та військової техніки, 5 засобів протиповітряної оборони, 3 райони зосередження особового складу та ще 2 важливих об’єкти ворога".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 30 липня авіація та реактивна артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження окупантів, 8 артилерійських засобів,2 станції РЕБ, ЗРК, - Генштаб