США готують новий пакет військової допомоги Україні, - Politico

Сполучені Штати можуть оголосити про надання Україні нового пакета озброєнь вже на початку наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Джерело в Міноборони США повідомило, що новий пакет військової допомоги мають анонсувати наступного тижня. На жаль, поки що точно не відомо, що до нього увійде.

В останній пакет військової допомоги Україні від адміністрації Джо Байдена увійшли додаткові кошти ППО, артилерійські та інші боєприпаси, а також бронетехніка та засоби протитанкової боротьби на суму 400 млн доларів.

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