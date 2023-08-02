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США готують новий пакет військової допомоги Україні, - Politico

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США готують новий пакет військової допомоги Україні, - Politico
Сполучені Штати можуть оголосити про надання Україні нового пакета озброєнь вже на початку наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Джерело в Міноборони США повідомило, що новий пакет військової допомоги мають анонсувати наступного тижня. На жаль, поки що точно не відомо, що до нього увійде.

В останній пакет військової допомоги Україні від адміністрації Джо Байдена увійшли додаткові кошти ППО, артилерійські та інші боєприпаси, а також бронетехніка та засоби протитанкової боротьби на суму 400 млн доларів.

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Топ коментарі

  • Stefan Zakrevsky
    За Південну Корею воювали безпосередньо американці, без американських військових баз і присутності американських військових, у корейців не було би часу на створення потужного військово - промислового комплексу.
  • Victor Litarchuk
    За останні 10 років Пентагон запросив лише близько 790 тисяч 155-мм снарядів - і то в основному на навчання. Це говорить про те, що США вже поставили Україні більше 155-мм снарядів, ніж купили самі за ціле десятиліття, йдеться в доповіді Центру нової американської безпеки у Вашингтоні.
    Спроби збільшити виробництво були ускладнені історичним рішенням США скоротити свою військово-промислову базу після холодної війни.

    За словами американських чиновників, Україна в даний час випускає до 8000 артилерійських пострілів на день. В даний час США працюють над збільшенням поставок снарядів до 90 000 одиниць на місяць до 2025 фінансового року. Для порівняння, сьогоднішні виробничі потужності становлять 24 000 снарядів на місяць, а до початку повномасштабної війни в Україні - лише 14 000.
  • Людмила Полякова 4b90ec29
    Це звичайно добре. Але США не зможе постійно підтримувати Україну. Не тому що вони погані. Вони такі до всіх своїх союзників. Без власного виробництва західної зброї і підйому промисловості як це зробили в Південній Кореї Україні не вижити як самостійний державі.
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