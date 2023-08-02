Атака дронами на Київ: усі ворожі цілі знищила ППО

Вночі російська загарбники атакували дронами-камікадзе Київ. У небі над столицею та на околицях усі "шахеди" були знищені.

Про це повідомив керівник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ

"Чергова масована атака ворога ударними БпЛА. Попередньо, противник застосував баражуючі боєприпаси типу "Shahed". Групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків. Проте, силами й засобами ППО усі повітряні цілі - понад 10 БпЛА, були своєчасно виявлені та знищені", - йдеться в повідомленні.

Падіння уламків зафіксовані у Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва.

За інформацією міського голови столиці Віталія Кличка, в Солом’янському районі пошкоджене нежитлове приміщення. У Святошинському було загоряння дерева. В Голосіївському районі інформація на місці не підтвердилася.

"Жертв і потерпілих у столиці немає", - додав Кличко.

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