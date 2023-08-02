Ворог знову атакував південь Одеської області ударними БПЛА: виникли пожежі, пошкоджено елеватор

Внаслідок атаки ворожих БпЛА є пошкодження на об’єктах портової та промислової інфраструктури Одещини

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виниклі пожежі, пошкоджено елеватор.

На місці працюють всі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.

Станом на 05:30 даних про постраждалих не надходило. Остаточні дані та результати бойової роботи будуть від військового командування.

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