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Ворог знову атакував південь Одеської області ударними БПЛА: виникли пожежі, пошкоджено елеватор

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Ворог знову атакував південь Одеської області ударними БПЛА: виникли пожежі, пошкоджено елеватор
Внаслідок атаки ворожих БпЛА є пошкодження на об’єктах портової та промислової інфраструктури Одещини

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виниклі пожежі, пошкоджено елеватор.
На місці працюють всі відповідні служби", - йдеться в повідомленні. 

Станом на 05:30 даних про постраждалих не надходило. Остаточні дані та результати бойової роботи будуть від військового командування.

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Топ коментарі

  • Вася Путлер
    а ми зате по склопакетам , щоб відповідь поули всі росіяни
  • юрий Шмалько ea66d093
    А у Труханова є ресурси протидії дронам? До чого це?
  • Людмила Полякова 4b90ec29
    До речі бубочка знову балаболом виявився. Казав що захистить елеватори поставить ППО, проводив ставку, пройшло вже досить багато часу і результат де?
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