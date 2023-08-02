У Санкт-Петербурзі знову підпалили військкомат

Пізно ввечері 1 липня невідома дівчина намагалася спалити будівлю військкомату у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

Дівчина намагалася підпалити військкомат на Англійському проспекті. Зазначається, що це вже третя спроба за добу спалити військкомати у Петербурзі.

"Ймовірно дівчина в хустці кинула до входу пляшку із запальною сумішшю, після чого зникла з місця злочину. Співробітники військкомату змогли самі загасити вогонь, винуватицю розшукує поліція".

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