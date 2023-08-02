Вертольоти, які перетнули повітряний простір Польщі, зробили це випадково, - "Беларускі Гаюн"

З 30 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко перебуває у своїй резиденції "Вискулі", що розташована на відстані 7,5 км від польського кордону.

Про це йдеться в матеріалі моніторингової групи "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.

Для його охорони з Мачулищ, ще 29 липня було перекинуто 2 вертольоти, Мі-8 та Мі-24. Та вже 1 серпня ці гелікоптери полетіли патрулювати кордон у Кам'янецькому районі Брестської області.

За даними моніторингової групи, пілоти військово-повітряних сил Республіки Білорусь цілком могли залетіти на територію Польщі. Група дійшла до висновку, що це було зроблено випадково.

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Нагадаємо, 1 липня Міністерство оборони Польщі повідомило, що два білоруські вертольоти перетнули польський кордон у районі Біловежі на дуже малій висоті, тому їх було складно виявити радіолокаційними системами. Через це вранці в польській армії казали, що не зафіксували порушення повітряного простору. Офіційний Мінськ, своєю чергую, заперечує факт порушення польського повітряного простору білоруськими гелікоптерами.