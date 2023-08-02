По всій території України оголошували повітряну тривогу (оновлено)

Повітряну тривогу оголошували по всій Україні

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

О 7.30 повітряну тривогу оголошено по всій території України. За інформацією Повітряних Сил, зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка.

О 7.53 Повітряні Сили ЗСУ оголосили про скасування ракетної небезпеки. Повітряна тривога триває у Запорізькій, Луганській областях та АР Крим. У Нікопольскому районі Дніпропетровщини існує загроза артобстрілу.

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