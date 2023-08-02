Опозиція Білорусі повідомила про додаткові докази воєнних злочинів влади Лукашенка проти українських дітей, - Офіс омбудсмена

Заступник керівника Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко повідомив про додаткові докази воєнних злочинів влади Білорусі.

Про це повідомляє Офіс омбудсмена за результатами зустрічі представника Уповноваженого ВР з прав людини в системі органів сектору безпеки та оборони Олександра Кононенка з Павлом Латушком, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустріч була присвячена обговоренню порушення прав українських дітей владою Білорусі та її участі у вивезенні наших маленьких громадян. Павло Латушко повідомив про додаткові докази воєнних злочинів влади Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сторони домовилися про комунікацію та спільну роботу для встановлення деталей залучення Білорусі у злочинну діяльність, яку розгорнула РФ на території України.

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