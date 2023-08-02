Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 247 230 (+540 за добу), 4217 танків, 4866 артсистем, 8213 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України станом на 2 серпня Сили оборони знищили близько 247 230 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 2.08.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 247230 (+540) осіб ліквідовано,
танків - 4217 (+1) од,
бойових броньованих машин - 4217 (+1) од,
артилерійських систем - 4866 (+27) од,
РСЗВ - 700 (+1) од,
засоби ППО - 463 (+1) од,
літаків - 315 (+0) од,
гелікоптерів - 311 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4042 (+15),
крилаті ракети - 1347 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 7349 (+25) од,
спеціальна техніка - 718 (+0).