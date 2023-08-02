Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 247 230 (+540 за добу), 4217 танків, 4866 артсистем, 8213 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України станом на 2 серпня Сили оборони знищили близько 247 230 російських загарбників.