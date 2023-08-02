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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 247 230 (+540 за добу), 4217 танків, 4866 артсистем, 8213 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України станом на 2 серпня Сили оборони знищили близько 247 230  російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 2.08.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 247230 (+540) осіб ліквідовано,

танків - 4217 (+1) од,

бойових броньованих машин - 4217 (+1) од,

артилерійських систем - 4866 (+27) од,

РСЗВ - 700 (+1) од,

засоби ППО - 463 (+1) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 311 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4042 (+15),

крилаті ракети - 1347 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7349 (+25) од,

спеціальна техніка - 718 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 247 230 (+540 за добу), 4217 танків, 4866 артсистем, 8213 броньованих машин 01

Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Вчора вичитав, що одна аналітична структура провела аналіз "відстрілу" кацапні по родах військ Джерел інформування було багато І всі вони показують стійку тенденцію: у процентному співвідношенні артилеристи кацапські - "на першому місці" Їх "товчуть" найякісніше А це значить, що контрбатарейна боротьба нами ведеться доволі успішно!
    А різке збільшення "відстрілу" автоцистерн свідчить про те, що удар по Чонгару виявився цілком успішним і поставки пального не тільки до фронту, але і до оперативного тилу, ведуться виключно автотранспортом А це збільшує "плече доставки", завантажує автомобільні шляхи та відволікає більшу кількість "наливників" для перевезення ПММ Тобто - збільшує вразливість окупаційних військ на марші
  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3451 день москальсько-української війни.
    63! одиниці техніки та 540 чумардосів. Арта та логістика просто чудово, броня присутня. Ювілей по РСЗО. ППО:спецтехніка рахунок мінімальний 1:0. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

    P.s. 247 000!!! це більше, ніж таке місто, як Нальчик ...
  • alexandr shamov
    Во, всех. Через пару дней - круглая дата (250 000 задвухсоченных ааленей).
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