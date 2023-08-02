Російські загарбники протягом ночі тричі обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині
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Під ворожий вогонь з важкої артилерії вночі потрапили Нікополь та Покровська громада Дніпропетровської області.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Протягом ночі агресор тричі обстрілював Нікопольський район. Гатив з важкої артилерії. Випустив зо півтора десятка снарядів. Тероризував Нікополь і Покровську громаду", - йдеться в повідомленні.
Лисак зазначив, що внаслідок ворожих обстрілів загиблих і постраждалих нема. Нині встановлюються наслідки