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Російські загарбники протягом ночі тричі обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині

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Російські загарбники протягом ночі тричі обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині
Під ворожий вогонь з важкої артилерії вночі потрапили Нікополь та Покровська громада Дніпропетровської області.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом ночі агресор тричі обстрілював Нікопольський район. Гатив з важкої артилерії. Випустив зо півтора десятка снарядів. Тероризував Нікополь і Покровську громаду", - йдеться в повідомленні. 

Лисак зазначив, що внаслідок ворожих обстрілів загиблих і постраждалих нема. Нині встановлюються наслідки

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