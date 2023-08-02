Нічна атака рашистів була спрямована на об’єкти портової та промислової інфраструктури Одеської області, - ОК "Південь"
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Нічна атака безпілотниками типу "Shahed-136", випущеними з Азовського моря через Чорне, була спрямована по півдню Одеської області.
Про це повідомив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров, інформує Цензор.НЕТ.
"Очевидною ціллю ворога були об'єкти портової та промислової інфраструктури регіону. Сили протиповітряної оборони невпинно працювали майже 3 години", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок атаки виниклі пожежі на промислових та портових об'єктах, пошкоджено елеватор. Рятувальні служби працюють.