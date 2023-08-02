Нічна атака рашистів була спрямована на об’єкти портової та промислової інфраструктури Одеської області, - ОК "Південь"

Нічна атака безпілотниками типу "Shahed-136", випущеними з Азовського моря через Чорне, була спрямована по півдню Одеської області.