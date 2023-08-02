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Минулої доби окупанти декілька разів обстріляли Очаків та громаду, завдали ударів по Куцурубській громаді Миколаївської області

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Минулої доби окупанти декілька разів обстріляли Очаків та громаду, завдали ударів по Куцурубській громаді Миколаївської області
Протягом минулої доби зафіксовано 7 артилерійських обстрілів Очаківської громади Миколаївської області.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 1 серпня, о 09:13, 12:55, 16:53, 17:50, 19:14, 19:50 та сьогодні вранці, 2 серпня, о 04:56 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вчора, 1 серпня, о 09:17 та 11:54 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по узбережжю м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає", йдеться в повідомленні.

Вчора ввечері та сьогодні зранку під ворожим вогнем опинилася Куцурубська громада. Постраждалих немає.

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