Російські військові минулої доби здійснили 74 обстріли Херсонської області, одна людина загинула

Окупанти випустили по території Херсонщини 441 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"По Херсону ворог випустив 31 снаряд. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю медичного закладу у Херсоні; освітній заклад у Бериславському районі", - йдеться в повідомленні.

Через російську агресію одна людина загинула, ще восьмеро дістали поранення.

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