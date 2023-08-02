Іран хоче запустити в Росії та Білорусі заводи з випуску БПЛА, - ISW

Іран готується збудувати на території Росії та Білорусі заводи з випуску безпілотників. Це має допомогти РФ збільшити "армію" БПЛА, а Ірану - залучити до країни валюту.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

Аналітики зазначають, що міністр оборони Білорусі Віктор Хренін 31 липня обговорював будівництво в Білорусі заводу з виробництва дронів-каміказе з міністром оборони Ірану Резою Аштіані.

Раніше іранські інженери вивчали можливість виробляти дрони на заводі в Гомелі. В червні США повідомили, що Іран допомагає Росії побудувати завод із виробництва дронів у Єлабузі, РФ.

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Будівництво заводу з виробництва іранських безпілотників у Білорусі полегшить логістичні проблеми, з якими стикається Росія під час транспортування дронів з Ірану до РФ через Близький Схід. Складання БПЛА дозволить Ірану залучити валютні кошти в економіку.

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