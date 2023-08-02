На Київщині внаслідок атаки ворожих дронів спалахнула пожежа у приватному будинку

У Київській області спалахнула пожежа у приватному будинку внаслідок атаки ворожих дронів.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції України в Київській області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі під час нічного обстрілу столичного регіону загорівся приватний будинок в одній із громад області. Пожежу оперативно ліквідували", - йдеться в повідомленні.

Господиня, почувши повітряну тривогу, своєчасно пройшла в укриття. Тож, на щастя, ніхто не постраждав.

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