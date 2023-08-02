Доба на Харківщині: ракетний удар по Ізюмському району, обстріли Куп’янського та Богодухівського районів

Протягом минулої доби тривали ворожі обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ракетного удару по с. Першотравневе Ізюмського району пошкоджено магазин та житлові будинки, загинула жінка 91 року, зазнав поранення та був госпіталізований чоловік близько 40 років. Стан пораненого важкий", - йдеться в повідомленні.

У с. Петропавлівка Куп’янського району внаслідок удару авіабомбою ФАБ-500 пошкоджено 3 приватних домогосподарства, сталися одночасно кілька масштабних пожеж.

У с. Баранівка Богодухівського району через ворожий обстріл горів приватний будинок, гараж та господарча споруда. У м. Куп'янськ обстрілами пошкоджено приватне домоволодіння, автомобіль, сталися пожежі.

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