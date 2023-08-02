Авіакатастрофа МАУ: В Канаді родичам жертв присудили $110 мільйонів компенсації

Верховний суд провінції Онтаріо постановив виплатити родичам восьми жертв катастрофи літака МАУ в Тегерані більш як 142 млн канадських доларів (близько 110 млн дол. США).

Про це йдеться в заяві суду, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Відповідно до рішення судді Девіда Стінсона, кожній родині було присуджено більш як 17 млн канадських доларів.

Це рішення ґрунтується на попередній постанові суду, якою збиття літака PS752 було визнано навмисним терористичним актом. Адвокат родичів жертв Марк Арнолд тоді заявив, що домагатиметься арешту майна Ірану в Канаді та за кордоном, якщо Тегеран відмовиться добровільно виконати рішення суду.

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Хоча Іран отримав повістку в суд, він не захищав себе під час слухань. Стороною захисту у позові визначено державу Іран, Збройні сили країни, верховного лідера Аятолу Хаменеї, Корпус вартових ісламської революції та кілька інших відповідачів.

Зауважимо, що це вже друге подібне судове рішення у Канаді. Раніше родичам інших шести жертв катастрофи суд присудив 107 млн канадських дол. компенсацій.

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Нагадаємо, літак Boeing 737−800 авіакомпанії МАУ рейсу Тегеран-Київ було збито вранці 8 січня 2020 року відразу після вильоту з аеропорту столиці Ірану. Усі 176 пасажирів та членів екіпажу, які перебували на борту літака загинули в авіакатастрофі. Більшість жертв були іранцями та канадцями, але 11 з них були громадянами України.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".

21 листопада 2021 року в Ірані військовий суд почав розглядати справу щодо збиття літака МАУ.

Україна, Велика Британія, Канада та Швеція ініціювали арбітражний розгляд спору щодо збиття цього пасажирського літака наприкінці грудня 2022 року.