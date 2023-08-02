Фейкові "справи" в РФ проти "азовців" не зашкодять обміну, - Координаційний штаб

"Кримінальні справи", порушені в Росії проти захисників "Азовсталі", не становлять перешкоди для їх обміну.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.

У штабі відбулася зустріч з об’єднанням родин бійців ОЗСП "Азов", участь у якій узяли представники Національної гвардії.

"Що стосується фейкових "кримінальних справ", які порушені проти наших Оборонців, або яким винесені "вироки" судів рф, представник Штабу зазначив, що це не є перешкодою для залучення до процесів обміну", - йдеться у повідомленні.

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В Координаційному штабі зазначили, що українська сторона застосовує всі можливі ресурси для організації обмінів.