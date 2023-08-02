Новини • Агресія Росії проти України

ППО знищила 23 ударні БпЛА "Shahed-136/131", - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

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Вночі російські окупанти атакували Україну іранськими ударними безпілотниками "Shahed-136/131" з трьох напрямків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Пуски "шахедів" росіяни здійснили з Курську, Приморсько-Ахтарську (РФ), мису Чауда (Крим).

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БпЛА. Більшість "шахедів" знищено на Київщині та Одещині. На жаль, частина запущених ворогом дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області", - йдеться в повідомленні.

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ППО знищила 23 ударні БпЛА Shahed-136/131, - Повітряні сили 01

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
  • Кітвен Обхол
    Дивним чином касапи завжди попадають куди їм потрібно. Тепер вже порти з посиленою ППО не можуть захистити навіть від пердячих шахедів?
  • Ivan Pavlukov
    Тільки дебіли не можуть відкрити карту і побачити, що аби шахед долетів до Києва, потрібно летіти десятки і сотні кілометрів над територією, в декілька шарів перекриттю стаціонарним та мобільним ППО. Тому збивається майже все. А аби вразити цілі в Одесі, шахед летить над акваторією морською, де не поставиш гепардів чи тачанок з кулеметами.

    Але ти продовжуй вдавати з себе ідіота та ставити "провокативні" питання. І тебе не тільки продовжать вважати ідіотом, але і банити почнуть.
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