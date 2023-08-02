ППО знищила 23 ударні БпЛА "Shahed-136/131", - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Вночі російські окупанти атакували Україну іранськими ударними безпілотниками "Shahed-136/131" з трьох напрямків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Пуски "шахедів" росіяни здійснили з Курську, Приморсько-Ахтарську (РФ), мису Чауда (Крим).

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БпЛА. Більшість "шахедів" знищено на Київщині та Одещині. На жаль, частина запущених ворогом дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області", - йдеться в повідомленні.

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