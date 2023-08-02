Експорт російського газу до Європи трубопроводом зріс на 30% у липні, - Reuters
Про це йдеться у розрахунках Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Такі дані розраховані на основі обсягів, поставлених через Україну та Турецький потік.
Вимірювальний пункт "Суджа" на російсько-українському кордоні, а також трубопровід "Турецький потік", що проходить через Чорне море, є єдиними чинними маршрутами для транспортування російського газу до Європи, пише агентство.
Відповідно до розрахунків Європейської газотранспортної групи Entsog і щоденних звітів Газпрому про транзит газу через Україну, середньодобовий експорт у липні зріс до 86,6 млн кубометрів - порівняно з 66,8 млн кубометрів у червні.
Загальне постачання природного газу "Газпромом" до Європейського Союзу у липні становить близько 2,68 мільярда кубометрів порівняно з приблизно 2 млрд кубометрів у червні.
Загалом 2023 року російський експорт газу по трубах до Європи станом на тепер становить близько 14,8 млрд кубометрів. За весь 2022 рік експорт газу склав 62 млрд кубометрів.
Зазначимо, що з 1 січня 2023 року, Британія повністю припинила імпорт російського скрапленого газу.
22 грудня 2022 року Євросоюз офіційно встановив граничну ціну на газ на рівні 180 євро за мегават-годину.