Експорт російського газу до Європи трубопроводом зріс на 30% у липні, - Reuters

Експорт природного газу до Європи російським "Газпромом" у липні зріс на 29,6% порівняно з середнім показником червня, досягнувши максимального рівня у 2023 році.

Про це йдеться у розрахунках Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Такі дані розраховані на основі обсягів, поставлених через Україну та Турецький потік.

Вимірювальний пункт "Суджа" на російсько-українському кордоні, а також трубопровід "Турецький потік", що проходить через Чорне море, є єдиними чинними маршрутами для транспортування російського газу до Європи, пише агентство.

Відповідно до розрахунків Європейської газотранспортної групи Entsog і щоденних звітів Газпрому про транзит газу через Україну, середньодобовий експорт у липні зріс до 86,6 млн кубометрів - порівняно з 66,8 млн кубометрів у червні.

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Загальне постачання природного газу "Газпромом" до Європейського Союзу у липні становить близько 2,68 мільярда кубометрів порівняно з приблизно 2 млрд кубометрів у червні.

Загалом 2023 року російський експорт газу по трубах до Європи станом на тепер становить близько 14,8 млрд кубометрів. За весь 2022 рік експорт газу склав 62 млрд кубометрів.

Зазначимо, що з 1 січня 2023 року, Британія повністю припинила імпорт російського скрапленого газу.

22 грудня 2022 року Євросоюз офіційно встановив граничну ціну на газ на рівні 180 євро за мегават-годину.

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