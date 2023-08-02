Зеленський про нічну атаку: Терористи знову били по портах, захищаємося на максимумі наявних сил

Президент Володимир Зеленський прокоментував нічну атаку російських окупантів.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Чергова ніч війни, чергова ніч роботи нашої героїчної ППО. Захищаємося на максимумі наявних сил. Збито багато "шахедів". На щастя, обійшлося без жертв. На жаль, є пошкодження. Найсуттєвіші - на Півдні країни. Російські терористи знову били по портах, по зерну, по глобальній продовольчій безпеці. Усі наші оперативні служби спрацювали ефективно", - йдеться в повідомленніо

Президент закликав світ реагувати.

"Коли мішенню є цивільні порти, коли терористи свідомо руйнують навіть елеватори – це загроза всім на всіх континентах. Росію можна й треба зупинити", - додав він.

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