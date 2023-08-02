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Київські чиновники "наварили" на шкільному харчуванні ₴4 млн. Їх судитимуть, - БЕБ

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Київські чиновники "наварили" на шкільному харчуванні ₴4 млн. Їх судитимуть, - БЕБ
Начальник управління освіти Київської райдержадміністрації та директор КП навесні 2022 року привласнили гроші на харчування дітей в 30 закладах освіти.

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки, передає Цензор.НЕТ.

За даними Бюро, чиновники заволоділи грошима навесні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ.

"РДА перерахувала кошти цьому підприємству на підставі актів виконаних робіт, складених ще до укладання договору надання послуг з харчування для 30 столичних закладів освіти. А відповідні послуги з харчування дітей у згаданий період взагалі не надавались", - йдеться у повідомленні.

Чиновників судитимуть за заволодіння майном і службове підроблення. Їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Топ коментарі

  • Алексей Королевский 35c798da
    Вони дивляця як що Резнікову можна, то чім вони гірші
  • Алла Новосад 5b57f84f
    А цих точно не будуть судити. Пиляють за вказівками і в кишені Лідора та його оточення.

    Igor Kondratiuk

    1 879 200 гривень виділено на розробку телепрограми "Кулінарне шоу".
    Якому ідіоту зараз потрібне кулінарне шоу?!!!
    Який дурінь так знущається над всіма нами???
  • Сергей Сависько
    Вот якби 4 мільярда як Резніков то їх би послами зробили
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