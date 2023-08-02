Київські чиновники "наварили" на шкільному харчуванні ₴4 млн. Їх судитимуть, - БЕБ

Начальник управління освіти Київської райдержадміністрації та директор КП навесні 2022 року привласнили гроші на харчування дітей в 30 закладах освіти.

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки, передає Цензор.НЕТ.

За даними Бюро, чиновники заволоділи грошима навесні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ.

"РДА перерахувала кошти цьому підприємству на підставі актів виконаних робіт, складених ще до укладання договору надання послуг з харчування для 30 столичних закладів освіти. А відповідні послуги з харчування дітей у згаданий період взагалі не надавались", - йдеться у повідомленні.

Чиновників судитимуть за заволодіння майном і службове підроблення. Їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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