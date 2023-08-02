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ЗСУ вибили росіян з позицій біля Авдіївки, - Генштаб

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ЗСУ вибили росіян з позицій біля Авдіївки, - Генштаб
Ворог марно намагався відновити втрачені позиції в районі Кліщіївки та Курдюмівки.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Павло Ковальчук,  інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center

"У ході ведення Силами оборони наступальних штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі південніше Авдіївки", - йдеться в повідомленні.

На Бахмутському напрямку українські військові продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. При цьому ворог "здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки, а також північно-західніше Курдюмівки", сказав речник.

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Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках.

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Топ коментарі

  • Valentyna Sayun 84f5db84
    Там сидять такі "профі", усе з русру. Чого коштує інфа про 3 села здані,Кремінна, де 50 людей загальному числі проживало, а виявилося брехнею від DEEP. Карта не має оновлення уже давно. Трохи Роботине посунули, а так тільки охи,що Роботине в фатальних боях, як не війна. Я не вірю карті.
  • Gary Grant
    Можете використати ту карту замість туалетного паперу.
  • Деніс Войцеховський
    Уточнено лінію зіткнення біля Водяного, Авдіївки та Новоселівки.
    Тобто ви побачили уточнену не на нашу користь лінію зіткнення біля Авдіївки і вирішили, що це просування.
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