ЗСУ вибили росіян з позицій біля Авдіївки, - Генштаб

Ворог марно намагався відновити втрачені позиції в районі Кліщіївки та Курдюмівки.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Павло Ковальчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center

"У ході ведення Силами оборони наступальних штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі південніше Авдіївки", - йдеться в повідомленні.

На Бахмутському напрямку українські військові продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. При цьому ворог "здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки, а також північно-західніше Курдюмівки", сказав речник.

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Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках.