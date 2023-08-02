Рашисти вночі та вранці обстрілювали центр Херсону: Поранено 2 особи

Російські окупаційні війська вночі та вранці обстрілювали територію Херсону, поранено 2 особи, рашисти цілили у житлові будинки.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 03:20 окупанти вдарили по житловому кварталу. Ворог вкотре прицільно бив по домівках містян. У місцях влучань виникли пожежі, котрі оперативно ліквідували рятувальники", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожого обстрілу поранено 2 особи. У середньому стані тяжкості шпиталізували 56-річну жінку, 59-річному чоловіку лікарі надали допомогу на місці.

Також російські окупанти вранці обстріляли середмістя Херсону.

"Вдарили по банківському приміщенню, а також оселі 78-річної херсонки. Будівля зазнала пошкоджень, дивом жінка не постраждала", - додав він.

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