У Німеччині шахраї видають себе за українських єпископів, щоб отримати кошти на допомогу Україні

У Німеччині попереджають, що у підроблених електронних листах шахраї просять про нібито фінансову допомогу для українців, які постраждали від повномасштабної війни з Росією.

Про це йдеться в публікації німецького католицького інформагентства KNA, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Так, шахрайську схему вперше описали в останньому випуску "Офіційного вісника Аугсбурзької єпархії".

Зазначається, що в електронних листах та листах з підробленими бланками, зворотними адресами та підписами зловмисники просять про нібито грошову допомогу для українців, які постраждали від війни.

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Канцелярія Апостольської Екзархії для українців-католиків у Німеччині та Скандинавії в Мюнхені на запит KNA у вівторок підтвердила цю інформацію.

У листі до всіх 27 німецьких єпархій наприкінці червня владика Богдан Дзюрах звернув увагу на аферу й попросив бути більш обережними.