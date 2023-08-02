Новини • Агресія Росії проти України

Росія почала формувати нове армійське з’єднання для війни в Україні, - розвідка Великої Британії

14 84270
Росія почала формувати нове армійське з’єднання для війни в Україні, - розвідка Великої Британії
Впродовж останніх двох місяців Росія почала формувати нові великі з’єднання, щоб посилити свої наземні сили. Зокрема і 25-ту загальновійськову армію.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

"З моменту повномасштабного вторгнення в Україну Росія в основному використовує для поповнення вже сформованих формувань або у складі піхотних полків територіальної оборони мобілізованих резервістів", - йдеться в повідомленні.

При цьому російське Міноборони рідко вдавалось до створень нових загальновійськових організацій, як от загальновійськові армії, які мають бути самодостатніми силами.

За даними британської розвідки, виняток склав створений влітку 2022 року 3-й армійський корпус, який загалом показав себе погано.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Контрнаступ ЗСУ на півдні: сили двох російських армій вже виснажені, - британська розвідка

"Росія, швидше за все, розмістить будь-яке нове формування як резерв в Україні. Однак у довгостроковій перспективі Росія прагне посилити свої сили перед НАТО. Без нової великої хвилі обов'язкової мобілізації Росія навряд чи знайде достатньо нових військ, щоб забезпечити хоча б одну нову армію", - зазначають у звіті британські аналітики.

Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А зелені посилюють корупцію та дерибан грошей!
  • Птн Пнх 76a150e3
    Лише тролі на лубянці і не тільки чекають, а ще розганяють паніку. А наші партнери тим часом спокійно готують новий пакет військової допомоги, після якого буде смердіти і розкладатись наступний десяток тисяч рашистів
  • Ksenia VB
    А який толк з нас ?
    Уявімо, що ми перемогли. Країна розвалена.
    Багато молодих людей травмованих, без кінцівок. Багато бюджетників.
    Добре, захід погодився надати кошти на відбудову, але чесній владі.
    Кого ж виберуть наші громадяни. Ну тут навіть без сюрпризів.
    І питання. Чи є їм сенс рятувати нашу державу, якщо нам пофіг ?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини