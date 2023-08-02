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Пентагон про гелікоптери Білорусі на кордоні з Польщею: США серйозно ставляться до безпеки країн НАТО

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Пентагон про гелікоптери Білорусі на кордоні з Польщею: США серйозно ставляться до безпеки країн НАТО
У Пентагоні, коментуючи інцидент порушення польського кордону військовими гелікоптерами Білорусі 1 серпня, наголосили, що кожен квадратний сантиметр НАТО повинен залишатися в безпеці.

Про це на брифінгу заявив офіційний представник Пентагону Патрік Райдер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Райдер підкреслив, що США незмінно віддані захисту безпеки країн Альянсу.

"Ми й надалі дуже серйозно ставитимемося до безпеки НАТО і продовжуватимемо працювати разом з нашими союзниками по НАТО над тим, щоб кожен квадратний сантиметр НАТО залишався в безпеці", – зазначив він.

Він додав, що положення сил НАТО після цього інциденту жодним чином не змінилось.

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Нагадаємо, 1 серпня Міністерство оборони Польщі підтвердило, що два білоруські гелікоптери порушили повітряний простір країни під час "навчань".

Пізніше Міноборони Білорусі заперечило факт порушення польського повітряного простору білоруськими гелікоптерами.

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Топ коментарі

  • а ес c5e83b5a
    тексту дуже багато. надо не кіздити а збивати.
  • Bob Fayn
    Ердогана треба головним ставити в Пентагон, раз два попередив, а потім дав наказ збити літак. і рашка обісралась та підтерлась
  • Роман Кокоровець 01cbec24
    які ви смішні генерали нати !
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