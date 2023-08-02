Російські військові минулої доби обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області, одна людина зазнала поранення

Протягом минулої доби окупанти 97 разів обстріляли Запорізьку область.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"14 авіаударів ворог завдав по Гуляйполю, Оріхову, Малій Токмачці та Преображенці, а 74 артобстріли - по території Гуляйполя, Новодарівки, Малинівки, Червоного, Залізничного, Новоандріївки, Левадного, Білогір'я, Ольгівського, Чарівного, Степногірська, Кам'янського, Степового, Малих Щербаків, Павлівка та Лобкового. Крім того, зафіксовано 6 ударів з РСЗВ по Верхній Терсі, Новодарівці й Темирівці, 2 ворожі БПЛА-атаки по Гуляйполю та Малих Щербаках, а також ракетний удар по Таврійському", - йдеться в повідомленні

Під час авіаційного удару військовослужбовцями РФ по Оріхову поранення зазнав 42-річний чоловік, його оперативно направлено до лікувального закладу.

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