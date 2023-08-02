Російські військові минулої доби обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області, одна людина зазнала поранення
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Протягом минулої доби окупанти 97 разів обстріляли Запорізьку область.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
"14 авіаударів ворог завдав по Гуляйполю, Оріхову, Малій Токмачці та Преображенці, а 74 артобстріли - по території Гуляйполя, Новодарівки, Малинівки, Червоного, Залізничного, Новоандріївки, Левадного, Білогір'я, Ольгівського, Чарівного, Степногірська, Кам'янського, Степового, Малих Щербаків, Павлівка та Лобкового. Крім того, зафіксовано 6 ударів з РСЗВ по Верхній Терсі, Новодарівці й Темирівці, 2 ворожі БПЛА-атаки по Гуляйполю та Малих Щербаках, а також ракетний удар по Таврійському", - йдеться в повідомленні
Під час авіаційного удару військовослужбовцями РФ по Оріхову поранення зазнав 42-річний чоловік, його оперативно направлено до лікувального закладу.