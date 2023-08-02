Трампу висунули звинувачення через спробу скасувати результати президентських виборів. Йому загрожує до 20 років за ґратами
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на BBC News Україна.
Звинувачення висунуті за чотирма пунктами:
- Змова з метою обману Сполучених Штатів;
- Змова з метою перешкоджання офіційним процедурам;
- Перешкоджання та спроба перешкоджання офіційним процедурам;
- Змова з порушення прав громадян.
Покарання за двома з цих пунктів може сягнути до 20 років ув’язнення.
В тексті обвинувачення йдеться, що Дональд Трамп мав твердий намір залишитися при владі після виборів 2020 року і "поширював брехню", заявляючи, що він їх виграв.
"Ці заяви були хибними, і обвинувачений знав, що вони хибні", - зазначено в документі.
Спецпрокурор Джек Сміт заявив журналістам, що штурм Капітолія прихильниками Трампа 6 січня 2021 року був спровокований "брехнею обвинуваченого, мета якого полягала у підриві основ функціонування влади в Сполучених Штатах".
Команда Трампа заявила, що обвинувачення є спробою втрутитися в президентські вибори 2024 року. Вона називає кримінальну справу проти Трампа "полюванням на відьом" та твердить, що це нагадує про нацистську Німеччину.
Трамп за кілька хвилин до оголошення про нове обвинувачення написав у соцмережі таке: "Я чув, божевільний Джек Сміт (спецпрокурор. - Ред.), щоб втрутитися у президентські вибори 2024 року, висуває чергове фальшиве обвинувачення на адресу вашого улюбленого Президента, мене".
За останніми опитуваннями у США, підтримка Трампа та Байдена на майбутніх виборах майже однакова - по близько 43%.