Трампу висунули звинувачення через спробу скасувати результати президентських виборів. Йому загрожує до 20 років за ґратами

Колишньому президенту США Дональду Трампу висунули офіційне обвинувачення у спробі обманом скасувати результати президентських виборів 2020 року. Це найсерйозніше із трьох його кримінальних обвинувачень. Трампу загрожує до 20 років ув’язнення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на BBC News Україна.

Звинувачення висунуті за чотирма пунктами:

Змова з метою обману Сполучених Штатів; Змова з метою перешкоджання офіційним процедурам; Перешкоджання та спроба перешкоджання офіційним процедурам; Змова з порушення прав громадян.

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Покарання за двома з цих пунктів може сягнути до 20 років ув’язнення.

В тексті обвинувачення йдеться, що Дональд Трамп мав твердий намір залишитися при владі після виборів 2020 року і "поширював брехню", заявляючи, що він їх виграв.

"Ці заяви були хибними, і обвинувачений знав, що вони хибні", - зазначено в документі.

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Спецпрокурор Джек Сміт заявив журналістам, що штурм Капітолія прихильниками Трампа 6 січня 2021 року був спровокований "брехнею обвинуваченого, мета якого полягала у підриві основ функціонування влади в Сполучених Штатах".

Команда Трампа заявила, що обвинувачення є спробою втрутитися в президентські вибори 2024 року. Вона називає кримінальну справу проти Трампа "полюванням на відьом" та твердить, що це нагадує про нацистську Німеччину.

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Трамп за кілька хвилин до оголошення про нове обвинувачення написав у соцмережі таке: "Я чув, божевільний Джек Сміт (спецпрокурор. - Ред.), щоб втрутитися у президентські вибори 2024 року, висуває чергове фальшиве обвинувачення на адресу вашого улюбленого Президента, мене".

За останніми опитуваннями у США, підтримка Трампа та Байдена на майбутніх виборах майже однакова - по близько 43%.