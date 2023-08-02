ЗСУ прийняли на озброєння десяту модель FPV-дрона, - Резніков

Збройні Сили України офіційно взяли на озброєння десяту модель FPV-дрона.

Про це у Facebook повідомив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Маємо невеликий ювілей. Тримаю в руках 10-ту модель FPV-дрона, який офіційно стає в експлуатацію у Збройних Силах України. Переконливі ТТХ і новий масштаб виробництва. Головне – збережені життя наших воїнів", - йдеться в повідомленні.

Необхідні процедури сьогодні завершила відповідна комісія при Департаменті військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України.

"Далі - мій наказ. ... Цей FPV-дрон, як і інші моделі, збираються в України, але переважно з іноземних комплектуючих. Наступний рівень – виробляти основні комплектуючі в Україні та забезпечити диверсифікацію, щоб гарантувати незалежність та стійкість постачання армії за будь-яких обставин", - зазначив очільник МО.

Резніков нагадав, що за 15 місяців Міноборони вже прийняло на озброєння/до експлуатації понад 30 моделей БПЛА різних типів - розвідувальних, ударних, дронів-камікадзе та баражуючих боєприпасів. Офіційно створено боєприпаси для БПЛА як окрему категорію.

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