ПАР намагається переконати РФ повернутися до "зернової угоди", - Bloomberg

Південна Африка працює над тим, щоб переконати Росію повернутися до переговорів щодо "зернової угоди", від якої вона відмовилася у липні.

Про це заявила міністерка закордонних справ ПАР Наледі Пандор, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Ми також докладаємо всіх зусиль, щоб переконати російську сторону зайнятися Чорноморською угодою щодо зерна та взаємодіємо з усіма відповідними сторонами, щоб побачити, чи зможемо ми знайти рішення, щоб забезпечити відкриття Чорноморської ініціативи", - сказала вона під час переговорів зі своїм японським колегою Есімаса Хаясі у Преторії.

Хаясі сказав, що Японія "шкодує" про припинення Росією "зернової угоди" та сподівається працювати над її відновленням. Два міністри підтвердили необхідність співпраці обох країн у галузі продовольчої безпеки в Африці.

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Пандора пояснила результати саміту Росія-Африка. Хаясі перебуває в турі африканськими країнами, які він вважає відносно дружніми щодо Росії, а на порядку денному стоять Уганда та Ефіопія, зазначає видання.

Південна Африка зайняла позицію, що не приєдналася, щодо війни Росії проти України, що викликало критику з боку деяких її найбільших торгових партнерів, включаючи США.

Пандора заявила, що Південна Африка продовжуватиме домагатися припинення війни.

"Наша країна залишається такою, що не приєдналася в цьому конфлікті, оскільки ми розглядаємо всі війни як війни, в яких ми не повинні приймати чиюсь сторону", - сказала вона.

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Минулого тижня президент Росії Володимир Путін намагався виправдати вихід Москви з угоди щодо зерна на саміті з лідерами африканських країн. Ці країни відчувають вплив зростання цін на продовольство, яке розпалило його війну проти України. Південна Африка була виключена з обіцянки про безкоштовне зерно, яке Путін дав на зустрічі шести африканським країнам, які мають міцні зв'язки з Москвою.