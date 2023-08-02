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Пентагон про український контрнаступ: "Для ЗСУ це була і буде важка боротьба"

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Пентагон про український контрнаступ: "Для ЗСУ це була і буде важка боротьба"
Збройні сили просуваються вперед у контрнаступі, проте їм потрібна гарантія підтримки з боку міжнародних союзників, коли виникне потреба на полі бою.

Про це на брифінгу у вівторок повідомив речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За його словами, у США "продовжують бачити", як український контрнаступ "просувається вперед", додавши, що для ЗСУ це "була і буде важка боротьба".

"І тому ми знову зосередимося на спілкуванні з ними, нашими союзниками й партнерами, щоб гарантувати, що коли у них виникнуть потреби на полі бою, ми зможемо їх підтримати", - зауважив Райдер.

Він також наголосив на коментарях міністра оборони США Ллойда Остіна, що "це буде марафон, а не спринт", додавши, що Вашингтон "продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".

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Топ коментарі

  • Деніс Войцеховський
    Не слід недооцінювати їх ІПсО, яке працює у зв'язці з нашою владою.
    Ви думаєте, русня не розганяє ці дикі випадки оскаженілого крадівництва по західним ЗМІ?
    Пасматрітє, куда ідьот ваша помощь, ваші дєньгі? Хотітє корміть мєстних воров із своєго кармана?
  • Boruh Zackelberger
    Російське іпсо вже навіть східну аудиторію просрало, фюрера країни БРІКС арештовувати збираються.
  • Деніс Войцеховський
    Звучить обнадійливо, але на обрії Трамп, "усталость от вайни" і російські ІПсО на західну аудиторію про те, що "украінци нічєм нє лучшє русскіх".
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