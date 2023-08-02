Пентагон про український контрнаступ: "Для ЗСУ це була і буде важка боротьба"

Збройні сили просуваються вперед у контрнаступі, проте їм потрібна гарантія підтримки з боку міжнародних союзників, коли виникне потреба на полі бою.

Про це на брифінгу у вівторок повідомив речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За його словами, у США "продовжують бачити", як український контрнаступ "просувається вперед", додавши, що для ЗСУ це "була і буде важка боротьба".

"І тому ми знову зосередимося на спілкуванні з ними, нашими союзниками й партнерами, щоб гарантувати, що коли у них виникнуть потреби на полі бою, ми зможемо їх підтримати", - зауважив Райдер.

Він також наголосив на коментарях міністра оборони США Ллойда Остіна, що "це буде марафон, а не спринт", додавши, що Вашингтон "продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".

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