Нідерландець Крагтвейк біжить з Амстердама до Києва, щоб зібрати гроші на швидкі для України

Громадянин Нідерландів Боас Крагтвейк вирішив пробігти відстань з Амстердама до Києва. В такий спосіб він збирає кошти на автомобілі швидкої допомоги для України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Крагтвейк вирушив з Амстердама 22 липня. Він планує протягом 50 днів пробігти 2500 км, щодня долаючи відстань від 40 до 60 км.

"Пробіжкою з Амстердама до Києва ми можемо показати, як близько насправді ця війна, а також, сподіваюся, привернути увагу людей та зібрати багато грошей", - каже спортсмен.

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Разом із бігуном з Амстердама до Києва вирушили менеджер та фотограф. Вони їдуть за Крагтвейком на авто з причепом. У цьому ж причепі вся команда їсть та спить.

За 10 днів спортсмен здолав, як і планував, близько 500 км. Поки йому вдалося зібрати близько 22 тис. євро. Одна машина швидкої допомоги коштує 30 тис. євро.

Зараз Крагтвейк пробігає Німеччину. Його шлях лежить через Берлін до Варшави. Києва бігун збирається досягнути у вересні.

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