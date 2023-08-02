Павел дозволив 14 громадянам Чехії воювати у лавах ЗСУ

Президент Чехії Петр Павел дозволив 14 громадянам вступити до лав Збройних Сил України та воювати проти російського агресора.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявила речниця чеського президента Маркета Рехакова.

Зазначається, що без дозволу президента служба в іноземних збройних силах для чехів заборонена законом. За це їм загрожує кримінальна відповідальність.

Наразі у 146 громадян Чехії є дозвіл від президента на службу в українській армії, з них 132 отримали його від попередника Павела Мілоша Земана.

Крім того, Павел відхилив прохання восьми осіб вступити до лав ЗСУ. Речниця відмовилася коментувати причини такого рішення.

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